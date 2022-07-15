В ОКБ Ханты-Мансийска прооперировали замбийца с грыжей

Врачи Ханты-Мансийска вылечили жителя Замбии. Молодой человек, обучающийся в местном госуниверситете, обратился в Окружную клиническую больницу югорской столицы с жалобами на грыжевое выпячивание в области пупка в мае этого года. Требовалось оперативное хирургическое вмешательство. Пациенту предложили либо лечиться на родине, либо получить помощь здесь. Замбиец решил не откладывать операцию в долгий ящик.

Операция для иностранного гражданина прошла успешно, в этот же день он был отпущен домой с рекомендациями доктора. Спустя некоторое время после операции он рассказал: «Меня зовут Джо Мвале, я студент из Замбии, обучаюсь нефтегазовой инженерии в Ханты-Мансийске. У меня возникли трудности со здоровьем, мне пришлось обратиться в университет, чтобы мне помогли записаться на прием к врачу. Через некоторое время мне позвонили из больницы, пригласили на прием. Врач осмотрел и сказал, что мне нужна операция… Я был приятно удивлен тому, как быстро и качественно все было организовано. Я благодарен дирекции университета и студентам. Я благодарен врачам за выздоровление!».