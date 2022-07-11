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Житель окружной столицы вымогал деньги у водителя под угрозой уничтожения иномарки

В Ханты-Мансийске мужчина угнал авто и требовал с владельца 350 тысяч

Житель окружной столицы вымогал деньги у водителя под угрозой уничтожения иномарки
Фото: pixabay.com

Житель Ханты-Мансийска угнал «Тойоту» и вымогал у владельца авто деньги под угрозой уничтожения иномарки. Злоумышленник хотел получить 350 тысяч рублей. Угрозы он рассылал в мессенджерах и в почтовый ящик в письменном виде.

«В настоящее время подозреваемый задержан. Похищенное транспортное средство найдено в гараже, находящемся в пользовании у задержанного. Следственным отделом МОМВД России «Ханты-Мансийский» возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч.2 ст.163 УК РФ «Вымогательство». Фигурант заключен под стражу», – сообщили в УМВД Югры.


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Сегодня в 16:34, просмотров: 125, комментариев: 0
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