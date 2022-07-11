Тротуары Ханты-Мансийска выкладывают плиткой из вторичного пластика

В Ханты-Мансийске появились пешеходные переходы, выполненные из песчано-полимерной плитки с применением вторичного пластика. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Вторичный пластик, который используется при производстве продукции, – и есть #добрые_крышечки, которые югорчане собирают в округе. Теперь их перевозят в Ханты-Мансийск на переработку», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в городах и районах ХМАО организовали сбор пластиковых крышечек для их последующей переработки в Ханты-Мансийске. Собранный пластик используется для производства антивандальной и экологичной плитки.