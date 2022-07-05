Заплыв на открытой воде X-Waters пройдет в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске 16–17 июля пройдет заплыв на открытой воде X-Waters. Пловцы будут покорять реку Иртыш, сообщает пресс-служба администрации окружной столицы.

«В стартах примут участие как профессионалы, так и любители. Спортсменам на выбор предлагается три дистанции: 2, 6, 10 и 54 километра. Весь заплыв участников будет сопровождать бригада спасателей», - говорится в сообщении.

На финише пловцы X-WATERS Ugra получат медали. А тех спортсменов, которые покажут лучшее время на своих дистанциях, наградят как призеров состязаний.

Жителей и гостей Ханты-Мансийска приглашают прийти на берег Иртыша и поддержать пловцов со всей России.