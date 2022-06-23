Главой ДЭП Ханты-Мансийска стал экс-директор департамента строительства Югры

Экс-директор департамента строительства Югры Кирилл Мыскин назначен директором муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Ханты-Мансийска (ДЭП). К работе он приступил накануне, сообщили в пресс-службе администрации региональной столицы.

«Кирилл Мыскин имеет высшее образование, стаж работы в соответствующей профилю муниципального учреждения, предприятия отрасли, а также стаж работы на руководящих должностях», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ДЭП Ханты-Мансийска возглавлял Александр Сергеев. В феврале его задержали по подозрению в получении взятки.