Прокуратура проверит информацию о нападении собаки на ребенка в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске прокуратура организовала проверку информации о том, что собака напала на 9-летнего мальчика. Инцидент, по данным СМИ, произошел во дворе дома по ул. Строителей. В результате ребенок получил травмы.

«Прокуратурой будет дана оценка исполнения должностными лицами органа местного самоуправления федерального законодательства при обращении с безнадзорными животными, а также иных уполномоченных органов и организаций», - отметили в пресс-службе окружной прокуратуры.

В ведомстве пообещали принять меры в случае выявления нарушений закона.