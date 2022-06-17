Глава ХМАО посетила спорткомплекс из-за жалоб родителей

Губернатор Югры Наталья Комарова пришла в универсальный спортивный комплекс в Ханты-Мансийске без предупреждения. Как сообщает информационное агентство URA.RU, причиной визита стали жалобы родителей воспитанников.

«В тот день как раз шли дожди, и глава региона сама увидела, как подтекает кровля. Естественно, губернатор была крайне недовольна и поручила разобраться с этой проблемой. Объект сдали осенью 2021 года, а претензий к его качеству до сих пор очень много. Генеральным застройщиком УСК являлся фонд развития Югры, и он взаимодействует с подрядчиком по гарантийному обслуживанию», – передает корреспондент URA.RU.