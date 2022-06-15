Новый начальник полиции назначен в столице ХМАО

В Ханты-Мансийске появился новый начальник полиции. Приказом окружного Управления внутренних дел на эту должность назначен подполковник полиции Сергей Иванков. Накануне его представили главам администраций города и района.

Сергей Иванков служит в органах внутренних дел с 2002 года, с 2009 года - в Ханты-Мансийске. За это время прошел путь от участкового уполномоченного до заместителя начальника отдела – начальника полиции, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Глава регионального УМВД Дамир Сатретдинов поставил перед Сергеем Иванковым задачу повышать эффективность раскрытия преступлений, совершенных с применением IT-технологий, и криминальных деяний «прошлых лет», а также противодействовать экономической преступности.

«Ханты-Мансийск – центр проведения крупнейших общественных, спортивных и культурных мероприятий, ежегодно столицу Югры посещает более 100 тыс. туристов, все это накладывает повышенную ответственность за высокий уровень общественной безопасности и правопорядка», – отметил Дамир Сатретдинов.