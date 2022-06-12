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​Лишь бы детям не платить. В Ханты-Мансийске алиментщик попался на взятке судебному приставу

Нерадивый отец из Югры стал фигурантом уголовного дела о взятке судебному приставу

​Лишь бы детям не платить. В Ханты-Мансийске алиментщик попался на взятке судебному приставу
pixabay.com

Следователи возбудили в отношении 42-летнего жителя Ханты-Мансийска уголовное дело. Он подозревается в даче мелкой взятки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Инцидент произошел 2 июня в отделе судебных приставов в Ханты-Мансийске. По версии следствия, мужчина передал старшему судебному приставу 10 тыс. рублей за то, чтобы тот снял запрет на выезд за пределы РФ. Югорчанин оказался невыездным из-за серьезных долгов по алиментам перед своими двумя несовершеннолетними детьми.

«Непосредственно после передачи денег факт подкупа должностного лица зафиксирован сотрудниками правоохранительных органов», - уточнили в пресс-службе ведомства.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Расследование продолжается.


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Сегодня в 12:09, просмотров: 57, комментариев: 0
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