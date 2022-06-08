Полиция поймала очередного наркоторговца в столице ХМАО

Уроженец Таджикистана пойман в столице Югры за хранение наркотиков – в его доме обнаружили около одного килограмма «синтетики», расфасованной для дальнейшей реализации. По имеющейся информации, в одном из мессенджеров мужчине поступило предложение о хорошем заработке. Ему предложили сбывать наркотик через закладки.

Злоумышленник начал свою «карьеру» в Нижневартовске. В начале июня ему поступило предложение аналогичной работы в Ханты-Мансийске. В окружной столице мужчина успел поднять крупную закладку для последующей расфасовки дома.

«Он успел спрятать две закладки по 20 граммов каждая, вблизи лесного массива, остальная партия осталась в квартире гражданина. Однако в момент совершения преступления он был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время возбуждено уголовное дело», – рассказал в УМВД Югры.