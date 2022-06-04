Медведя заметили на трассе в ХМАО

В ХМАО в районе поселка СУ-967, известного как «Сусики», заметили медведя. Он выбежал из леса на дорогу, быстро пересек ее и скрылся среди деревьев. Видео с места опубликовал очевидец в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте».

«Недалеко от Сусиков. Просто красавчик», — подписал видео анонимный автор.

«Там часто бегают, месяц назад чуть под машину мою не попал», — добавил один из комментаторов.

Жители Югры нередко встречают медведей. Чаще всего животных видят нефтяники, работающие в тайге.