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​В Когалыме на директора центра соцобслуживания завели уголовное дело

Директор соцобслуживания в Когалыме подозревается в незаконных выплатах себе и подчиненным

​В Когалыме на директора центра соцобслуживания завели уголовное дело
pixabay.com

В Когалыме по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении директора бюджетного учреждения «Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения». Она подозревается в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, и в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемая создавала видимость работы, фактически не проводя мероприятия по социальному обслуживанию населения. При этом она подготовила и подписала фиктивные акты о проделанной работе, где отчиталась о предоставлении более 2000 социальных услуг детям-инвалидам и многодетным семьям.

«Кроме того, за невыполненную работу директор незаконно осуществила стимулирующие выплаты сотрудникам учреждения на общую сумму более полутора миллионов рублей, при этом сама по итогам работы за год, также незаконно получила выплаты свыше 100 тысяч рублей», - говорится в сообщении пресс-службы окружного надзорного ведомства.


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Сегодня в 11:56, просмотров: 39, комментариев: 0

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