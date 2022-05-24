Напавшая на полицейских югорчанка стала фигуранткой уголовного дела

В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы. Она подозревается в применении насилия и оскорблении представителя власти, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Инцидент произошел ночью 15 марта на ул. Сутормина. По версии следствия, пьяная женщина напала на полицейских, которые задержали ее супруга за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

«Подозреваемая нанесла несколько ударов руками и поцарапала лицо одному из сотрудников полиции, затем, в присутствии посторонних лиц высказала в адрес двоих сотрудников полиции оскорбления в нецензурной форме», - уточнили в пресс-службе ведомства.