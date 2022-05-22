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В Ханты-Мансийске ликвидировали незаконный приют

Собак из нелегального приюта в столице Югры перевезли в Нижневартовск

В Ханты-Мансийске ликвидировали незаконный приют
Фото: pixabay.com

Жительница Ханты-Мансийска устроила на участке в 10 соток нелегальный собачий приют. Питомник существовал четыре года, соседи женщины неоднократно жаловались на шум и животных, которые могли свободно выходить на улицу и гулять, чем пугали прохожих.

В 2021 году администрация обратилась с иском в суд, который признал требования властей и потребовал убрать приют и начать использовать землю по назначению. Однако горожанка решила постановление проигнорировать. Тогда к делу приступили приставы.

На этой неделе удалось выловить 22 собак с территории питомника. Их отвезли в Нижневартовск, ни одно животное при этом не пострадало.

«Нужно отметить, что любое животное нуждается не только в удовлетворении физических потребностей, но и в определенных условиях для нормальной жизнедеятельности. Условия, в которых находились животные, не соответствовали установленным нормам содержания животных. Согласно ст.16 п.3 «Приюты для животных», приюты для животных могут быть не только государственными и муниципальными, но и частными. Однако, для этого учредителю необходимо пройти регистрацию приюта для животных и получить ряд разрешающих документов. Как только гражданка получит разрешение на использование данного земельного участка, она сможет забрать своих животных обратно», – сообщили в пресс-службе УФССП Югры.


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Сегодня в 19:31, просмотров: 127, комментариев: 0

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