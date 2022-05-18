В финале конкурса «Невская краса — 2022» оказалась жительница столицы Югры

Жительница Ханты-Мансийска Ирина Башмакова прошла в финал международного конкурса красоты и таланта «Невская краса — 2022» для женщин-колясочниц. Югорчанка оказалась среди семи участниц в категории «Леди».

Отмечается, что Ирина учится в магистратуре юридического института Югорского госуниверситета, работает в спорткомплексе «Дружба» аналитиком в отделе адаптивной физкультуры и удаленно в Ресурсном центре развития социального обслуживания специалистом по связям с общественностью. Горожанка учувствует в общественной жизни города, как эксперт по Доступной среде, член общественного совета при МСЭ, координатор Штаба действий в интересах инвалидов при Депсоцразвития ХМАО.

Одним из последних достижений жительница региона назвала самостоятельное проживание в квартире. Свое желание поучаствовать в конкурсе женщина объяснила тем, что любит жизнь во всех ее аспектах.

Финал «Невской красы - 2022» пройдет через три месяца в Санкт-Петербурге.