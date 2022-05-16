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В Ханты-Мансийске посадят 300 тысяч цветов

В этом году цветами украсят новый район столицы Югры

В Ханты-Мансийске посадят 300 тысяч цветов
Фото: t.me/glava_hm

300 тысяч цветов украсят Ханты-Мансийск. Так, на территории города посадят бархатцы, петунии, агератум, сальвию, цинеразию и другие растения. Это на 152 больше, чем в предыдущем году – благодаря этому удастся украсить новые локации в микрорайоне «Береговая зона».

«Как только прогреется почва подрядчик «Ханты-Мансийск Газон» начнет высаживать растения. Зато для высадки берез именно сейчас наиболее благоприятные условия. Уже на этой неделе посадим более сотни саженцев в Парке Победы и в парке имени Бориса Лосева. Каждое дерево – вклад в будущее любимого города, сохранение его цветущим и зеленым», – прокомментировал мэр окружной столицы Максим Ряшин.

Напомним, что в Сургуте к началу лета зацветут 40 тысяч тюльпанов.


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16 мая в 16:21, просмотров: 693, комментариев: 0

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