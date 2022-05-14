50 почек успешно пересадили специалисты ОКБ Югры

Специалисты Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска выполнили две очередных операции по трансплантации почек. В их числе – 50-я по счету, сообщили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

«Операции прошли в плановом режиме. Пациенты уже выписаны и находятся под наблюдением врачей амбулаторно», - говорится в сообщении.

Впервые пересадку почки в больнице Ханты-Мансийска провели в 2015 году. Сегодня на счету у Службы трансплантологов – 50 операций по пересадке почки, 6 – печени, 2 - сердца, 36 – стволовых клеток, уточнили в ведомстве.