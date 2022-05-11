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На участке трассы Тюмень – Ханты-Мансийск восстановили движение

Движение на участке трассы Тюмень - Ханты-Мансийск восстановили после задымления

На участке трассы Тюмень – Ханты-Мансийск восстановили движение
pixabay.com

По всем трассам Тюменской области можно двигаться без ограничения. Движение на 65-м км дороги Тюмень – Ханты-Мансийск, ранее ограниченное из-за задымления, больше не затруднено, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД Тюменской области.

«Движение из-за сильного задымления на 65-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Ярковском районе больше не затруднено», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Связанное с пожаром задымление наблюдалось на указанном отрезке дороги накануне, 10 мая. На участке с недостаточной видимостью работал наряд ДПС, предупреждая через громкоговоритель устройство водителей о задымлении и необходимости сбавить скорость.


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Сегодня в 15:08, просмотров: 60, комментариев: 0

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