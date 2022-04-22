Движение транспорта ограничат в городах ХМАО для проведения пасхальных мероприятий

В городах ХМАО в предстоящее воскресенье, 24 апреля, ограничат движение автотранспорта. Это связано с проведением праздничных пасхальных мероприятий, сообщили в окружной Госавтоинспекции.

Водителей просят заблаговременно планировать маршруты поездок и выбирать пути объезда, а также не оставлять припаркованный транспорт на проезжей части на улицах, где пройдут шествия.

Движение автотранспорта ограничат:

в Радужном:

с 17:30 23 апреля до 03:00 24 апреля – ул. Возрождения, от дома №5 до №3; перекресток ул. Нефтяников-ул. Возрождения;

в Когалыме:

– с 12:00 до 20.00 23 апреля – в районе Храма по ул. Югорская (от ул. Др. Народов д.17 до ул. Югорская д.28) и Храма по ул. Комсомольская (от ул. Комсомольская д. 19 до ул. Комсомольская д.10; от ул. Комсомольская д. 19 до ул. Студенческая д.32);

– с 23.30 23 апреля до 04.00 24 апреля – в районе Храма по ул. Югорская (от ул. Др. Народов д. 17 до ул. Югорская д. 28) и Храма по ул. Комсомольская (от ул. Комсомольская д. 19 до ул. Комсомольская д.10; от ул. Комсомольская д. 19 до ул. Студенческая д.32);

– с 12.00 до 14.00 24 апреля – в районе Храма по ул. Комсомольская (от пересечения ул. Комсомольская-ул. Береговая до пересечения ул. Береговая-ул. Широкая; от пересечения ул. Береговая-ул. Широкая до пересечения ул. Широкая-ул. Лесная; от пересечения ул. Широкая-ул. Лесная до пересечения ул. Лесная-ул. Комсомольская);

в Нефтеюганске:

– с 12:00 до 14.00 24 апреля – от спуска на ул. А.Филимонова-ул.Парковая-ул.Ленина-ул.Гагарина-до Прихода храма Святого Духа.