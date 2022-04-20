Житель Ханты-Мансийска стал фигурантом уголовного дела из-за рассылки интимных снимков подруги

В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя. Он подозревается в нарушении неприкосновенности частной жизни (ч.1 ст. 137 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, обвиняемый отправил фотографию своей бывшей возлюбленной в обнаженном виде одному из общих знакомых. Мужчина сделал это из мести женщине за то, что она решила прекратить близкие отношения.

В квартире у подозреваемого прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъявили цифровые носители информации с материалами порнографического содержания, гражданское оружие, боеприпасы к огнестрельному нарезному оружию, хранившиеся без разрешения, а также 22 ножа различных размеров и назначения.

Сейчас следователи отрабатывают возможные иные эпизоды преступной деятельности подозреваемого. «По изъятым ножам и патронам назначены судебные экспертизы, с учетом выводов которых будет дана окончательная юридическая оценка действиям злоумышленника», - добавили в пресс-службе СК.