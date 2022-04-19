Иностранку заподозрили в осквернении символа воинской славы России в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске 21-летняя гражданка иностранного государства стала фигуранткой уголовного дела. Она подозревается в осквернении символа воинской славы России, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

«16 апреля 2022 года подозреваемая, находясь в Парке Победы города Ханты-Мансийска у Мемориала Славы воинам округа, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на фоне Вечного огня исполнила непристойный танец, видеозапись которого разместила на своей странице в одной из социальных сетей, сопровождая надписью оскорбительного характера», - говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне студентку задержали и допросили. В ходе допроса она раскаялась и принесла извинения за свои действия, уточнили в СК. Тем не менее закрывать уголовное дело не стали. Расследование продолжается.