На реке Обь провели ледовзрывные работы

В Ханты-Мансийском районе спасатели взорвали лед на реке Обь. Это произошло накануне, 14 апреля, в районе поселков Кирпичный и Нялино. Работы производились с соблюдением мер безопасности для людей и экологии.

«Мероприятие организовано в целях предупреждения образования ледовых заторов при прохождении льда по территории Ханты-Мансийского автономного округа. Данные участки рек являются затороопасными. Подрыв льда поможет избежать образования ледовых заторов и подтопления близлежащих населенных пунктов», – рассказал начальник поисково-спасательной службы КУ «Центроспас-Югория Александр Евстратов.

Отметим, что в мероприятиях по подрыву льда были задействованы 12 работников Центроспаса, пять единиц техники, специальное оборудование «Центроспас-Югория». На эти цели израсходовали 240 килограмм взрывчатки, потребовалось восемь подрывов.