«Авиалесоохрана»: наиболее опасным по числу лесных пожаров в ХМАО может стать август

Наиболее опасным месяцем по количеству лесных пожаров в ХМАО, как и в целом в России, может стать август. Такой прогноз подготовили специалисты федеральной «Авиалесоохраны», пишет «Российская газета».

«В июле 2022 года в списке федеральных округов, которые должны быть готовы к лесным пожарам, - Северо-Западный, Центральный, Южный, Приволжский, Сибирский и Дальневосточный. В августе к ним присоединятся Урал и Северный Кавказ за счет роста пожарной опасности в северных частях Ставропольского края, Ханты-Мансийского автономного округа и южной части Ямало-Ненецкого автономного округа», - говорится в сообщении газеты.

При этом Тюменская область, где горит сухостой, попала в зону особого внимания. Накануне сильный ветер принес дым от пожаров в некоторые микрорайоны самой Тюмени.

В «Авиалесоохране» отметили, что не все будет зависеть от погоды. Большую роль в плане возникновения и распространения пожаров сыграет профилактическая работа региональных властей и пожарных.

Ранее сообщалось, что все уральские регионы, кроме Свердловской области, признаны готовыми к пожароопасному периоду. Для борьбы с лесными пожарами в УрФО подготовлены 17 тысяч 222 человека и 8 тысяч единиц техники. А в федеральном бюджете и бюджетах уральских регионов на эти цели предусмотрено почти 3 млрд рублей.