Задымление в ХМАО принес южный ветер, сообщили власти

В Ханты-Мансийске и других городах ХМАО утром 12 апреля наблюдалось задымление, что вызвало беспокойство и вопросы у горожан. В окружном оперативном штабе заверили: в Югре нет действующих природных пожаров, задымление в отдельные районы округа принес ветер с юга

«Вчера жители отдельных районов региона заметили задымление. Депнедра и природных ресурсов Югры пояснил – его причиной стали действующие ландшафтные возгорания в областях, где лесопожарный период вступил в активную фазу», - сообщили в оперштабе.

Там напомнили, что пожароопасный сезон в лесах региона начнется 22 апреля. Губернатор Югры Наталья Комарова уже утвердила сводный план тушения лесных пожаров.