Югорчанин обвиняется в убийстве 80-летней югорчанки и ее сына

В Ханты-Мансийске завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве двух лиц, сообщили в пресс-службе СУ СКО по ХМАО.

Преступлении произошло 31 марта 2021 года в квартире одного из домов по ул. Мира в Ханты-Мансийске. По версии следствия, мать обвиняемого поссорилась со своей 80-летней свекровью из-за того, что та неоднократно ее оскорбляла. В ходе ссоры молодой югорчанин схватил кухонный нож и нанес пожилой женщине не менее 32 ударов. От полученных ранений она скончалась на месте.

На крики из комнаты вышел 51-летний сын погибшей женщины – дядя нападавшего, который попытался остановить своего племянника. «Однако злоумышленник, не желая оставлять в живых свидетеля произошедшего, нанес мужчине не менее 30 ударов ножом в область расположения жизненно-важных органов, от чего потерпевший скончался на месте происшествия», - отметили в пресс-службе ведомства.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Результаты психолого-психиатрической судебной экспертизы показали, что злоумышленник нуждается в лечении в психиатрической лечебнице. Уголовное дело направлено в суд для применения к нападавшему принудительной меры медицинского характера.