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​В Ханты-Мансийске на стройке взорвался газ, пострадали три человека

Трое рабочих получили травмы при взрыве газа на стройке в Ханты-Мансийске

​В Ханты-Мансийске на стройке взорвался газ, пострадали три человека
pixabay.com

В Ханты-Мансийске на крыше строящегося дома сегодня, 9 апреля, произошел взрыв газа, пострадали трое рабочих. По факту травмирования людей прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

«По поручению прокурора округа Ботвинкина Е.Б. Ханты-Мансийской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту травмирования рабочих в результате хлопка газовоздушной смеси в Ханты-Мансийске», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Предварительно установлено, что хлопок газовоздушной смеси произошел при проведении кровельных работ на крыше 7-этажного строящегося дома №156 по ул. Гагарина. В результате происшествия трое рабочих получили травмы, двое из них госпитализированы.

По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования, добавили в прокуратуре.

Напомним, что накануне взрыв газовоздушной смеси произошел на канализационной насосной станции в Нижневартовске. Травмы получили 5 работников организации в возрасте от 23 до 56 лет.


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