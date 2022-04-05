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Проведение всероссийских проверочных работ в школах Югры перенесли на осень

Школьники ХМАО напишут всероссийские проверочные работы осенью

Проведение всероссийских проверочных работ в школах Югры перенесли на осень
pixabay.com

Школьники Югры, как и других российских регионов, напишут всероссийские проверочные работы (ВПР) осенью. По данным Рособрнадзора, перенос связан с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. В ведомстве считают, что проведение ВПР весной может быть чревато очередной вспышкой ковида.

«Для предотвращения очередной вспышки заболеваемости ковидом было принято решение о переносе этой процедуры. Отмечу, что те школьники, которые уже успели написать ВПР, не будут писать их повторно», — сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По предварительной информации, школьники напишут ВПР в период с 19 сентября по 24 октября.

О переносе ПВР стало известно в конце марта. Об этом, в частности, сообщалось в школьных чатах некоторых учебных заведений Сургута. Некоторые родители связали перенос с дефицитом и выросшей стоимостью офисной бумаги, на которой распечатываются тестовые задания для учеников.


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Сегодня в 14:45, просмотров: 27, комментариев: 0

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