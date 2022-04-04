169 подростков привились против коронавируса в ОКБ Ханты-Мансийска

В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска, по данным на 30 марта, прошли вакцинацию против коронавируса 48 тыс. 740 человек. Ревакцинировались 9 тыс. 732 жителя города. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

В детской поликлинике города продолжается вакцинация подростков, стартовавшая 27 января. «Полностью вакцинированы двумя компонентами вакцины «Спутник М» 169 подростков. Первый компонент поставили 250 школьников в возрасте от 12 до 17 лет», - говорится в сообщении пресс-службы.