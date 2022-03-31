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Хантымансиец заплатит 30 тысяч за пикет против спецоперации в Украине

Жителя Ханты-Мансийска оштрафовали за пикет в центре города

Хантымансиец заплатит 30 тысяч за пикет против спецоперации в Украине
Фото: pixabay.com

В Ханты-Мансийске местного жителя оштрафовали на 30 тысяч за пикет против спецоперации в Украине. 42-летний мужчина стоял на центральной площади города и демонстрировал прохожим плакат с политической агитацией, сообщает УМВД Югры.

Напомним, что подобная ситуация произошла с двумя жителями Сургута – один стоял с плакатом на одной из улиц, а второй прикрепил ткань с политической надписью к себе на спину. Нарушителям назначены штрафы в размере 40 и 35 тысячи рублей соответственно.


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Сегодня в 10:37, просмотров: 85, комментариев: 0

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