Жителя Ханты-Мансийска оштрафовали за пикет в центре города

В Ханты-Мансийске местного жителя оштрафовали на 30 тысяч за пикет против спецоперации в Украине. 42-летний мужчина стоял на центральной площади города и демонстрировал прохожим плакат с политической агитацией, сообщает УМВД Югры.

Напомним, что подобная ситуация произошла с двумя жителями Сургута – один стоял с плакатом на одной из улиц, а второй прикрепил ткань с политической надписью к себе на спину. Нарушителям назначены штрафы в размере 40 и 35 тысячи рублей соответственно.