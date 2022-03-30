Водитель «Тойты» сбил женщину на пешеходном переходе в Ханты-Мансийске

Накануне в Ханты-Мансийске водитель «Тойоты» сбил 40-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате наезда пострадавшая получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

«Около 12:55 в городе Ханты-Мансийск на перекрёстке улиц Комсомольская-Свердлова произошло ДТП с участием пешехода. По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота» 1968 года рождения допустил наезд на женщину 1981 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 29 марта в округе зарегистрировали одно ДТП, в котором пострадал один человек.