Трудовые мигранты Ханты-Мансийска могут уходить с работы на намаз

В Ханты-Мансийске трудовые мигранты смогут уходить с работы в мечеть на намаз и религиозные праздники. С таким предложением выступил городской имам хатыб, подчеркнувший, что это позволит сократить радикальные мировоззрения.

«Намаз – самое важное дело и опора ислама. Посещая мечеть и читая молитвы, люди становятся лишь лучше, – поделился имам хатыб Иномджон хазрат. – Высокая мораль всегда была характерной особенностью ислама. Заложенные основы нравственности и духовности остаются непоколебимыми по сегодняшний день, потому что они основаны на человеколюбии и гуманности, милосердии и справедливости. Вот именно к этим качествам и нужно взывать всех, кто приходит в мечеть, в том числе и приезжающих сюда работать. Чтобы в головах не оставалось места для радикально-экстремистского мировоззрения».