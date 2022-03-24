В Югре в ДТП с двумя грузовиками пострадали четыре человека

Накануне на 876 километре автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» в Ханты-Мансийском районе произошла крупная автоавария с двумя грузовиками. По предварительной информации, водитель «Вольво» не предоставил преимущество в движении и спровоцировал ДТП с четырьмя пострадавшими.

«В 08:45 на 876 километре автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» в Ханты-Мансийском районе, 43-летний мужчина, управляя транспортным средством «Вольво», по предварительным данным, при проезде нерегулируемого перекрёстка, не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю «Хендай», под управлением 39-летнего мужчины, в результате чего допустил с ним столкновение. Оба водителя и двое пассажиров «Хендай», получили травмы», – сообщила в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 23 марта в округе зарегистрировали пять ДТП, в которых пострадали девять человек.