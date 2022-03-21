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Валерия выступила на закрытии Паралимпиады в Ханты-Мансийске

Певица Валерия поддержала отстраненных российских паралимпийцев в Ханты-Мансийске

Валерия выступила на закрытии Паралимпиады в Ханты-Мансийске
Фото: t.me/valeriyaofficial

Певица Валерия выступила на церемонии закрытия Паралимпиады в Ханты-Мансийске. Она не только презентовала новую песню «Чтобы все было хорошо», но и поддержала отстраненных от соревнований российских спортсменов.

«Я хотела поблагодарить вас, дорогие наши герои! Наши спортсмены! Восхищаемся вами, гордимся силой духа, характером, мужеством вашим, волей к победе, несмотря ни на какие санкции, несмотря на дискриминацию Западом, вы желаете побеждать! Вы являете собой колоссальный пример для каждого из нас», – заявила певица.

Напоминаем, вчера в столице Югры проходила церемония закрытия игр. Их организация стала ответом на отстранения российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Пекине.


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Сегодня в 16:07, просмотров: 110, комментариев: 0

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