Певица Валерия поддержала отстраненных российских паралимпийцев в Ханты-Мансийске

Певица Валерия выступила на церемонии закрытия Паралимпиады в Ханты-Мансийске. Она не только презентовала новую песню «Чтобы все было хорошо», но и поддержала отстраненных от соревнований российских спортсменов.

«Я хотела поблагодарить вас, дорогие наши герои! Наши спортсмены! Восхищаемся вами, гордимся силой духа, характером, мужеством вашим, волей к победе, несмотря ни на какие санкции, несмотря на дискриминацию Западом, вы желаете побеждать! Вы являете собой колоссальный пример для каждого из нас», – заявила певица.

Напоминаем, вчера в столице Югры проходила церемония закрытия игр. Их организация стала ответом на отстранения российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Пекине.