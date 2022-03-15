Виновника аварии на реке Конда в Югре осудят посмертно

Жителя Ханты-Мансийска, который погиб во время столкновения маломерного судна и теплохода, все равно будут судить. Ему вменяют нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека.

По версии следствия, в июле 2021 года обвиняемый, управляя судном, допустил столкновение с теплоходом на реке Конда. В ходе инцидента также пострадал один из пассажиров.

«Учитывая, что родственники погибшего обвиняемого на стадии предварительного следствия возражали против прекращения уголовного дела по нереабилитирующему основанию, уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в суд», – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.