Жители Ханты-Мансийска могут сдать старую бытовую и офисную технику для переработки

В Ханты-Мансийске в пункте приема ООО «Эколог» начали принимать вышедшую из строя бытовую и офисную технику. Так, горожане могут сдать отходы по улице Павлика Морозова, 19.

«Из всех образуемых в России электронных отходов отправляется на переработку не более 20%. Попадая на полигоны и смешиваясь с осадками, электроника окисляется, разлагается и выделяет ядовитые химические вещества, отравляющие почву, воздух и грунтовые воды. Давайте утилизировать правильно!» - подчеркнули в пресс-службе АО «Югра-Экология».

Пункт принимает крупную и мелкую бытовую технику (утюги, чайники, мультиварки, телефоны, термопоты, стиральные и посудомоечные машины, пылесосы), а также компьютерную (мониторы, корпуса, мышки, клавиатуры, принтеры). Физические лица могут получить на возмездной основе – до 25 рублей за один килограмм, юридические лица – индивидуально. Время для сдачи техники необходимо уточнить по телефону – 8 (952) 722-15-29.

Напоминаем, что с 1 марта в силу вступил приказ Минприроды, который запрещает выбрасывать бытовую технику в контейнеры для ТКО.