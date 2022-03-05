В Ханты-Мансийске пожилая женщина попала под колеса иномарки

Накануне вечером в Ханты-Мансийске произошло ДТП, в котором 51-летний водитель «Тойоты» во время движения задним ходом сбил пожилую женщину.

«В 17:00 на улице Ленина в городе Ханты-Мансийск, 51-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота», совершил наезд на пешехода, по предварительным данным, осуществляя движение задним ходом, не убедился, в безопасности маневра, в результате чего в ДТП, 52-летняя женщина, получила травмы. Позднее, самостоятельно обратилась в медицинское учреждение», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 4 марта в округе зарегистрировали одно ДТП, есть один пострадавший.