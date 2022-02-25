700 тысяч рублей потерял югорчанин после общения с мошенниками

В Югре возбуждено очередное уголовное дело о мошенничестве. Жертвой аферистов стал 57-летний житель Нягани, который потерял свыше 700 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, ранее он успешно занимался инвестированием и в этом году решил вернуться к былой практике. Для этого мужчина оставил заявку на одном из интернет-сайтов. Ему позвонила «финансовый консультант», которая попросила перевести на банковскую карту 576 тыс. рублей «для начала торгов». Югорчанин оформил кредит и «вложил» деньги. После того, как банк заблокировал карту, посчитав операцию сомнительной, заявитель понял, что стал жертвой мошенников. Но на этом не остановился.

Мужчина начал искать в интернете фирму для вывода вложенных денег. Он оставил заявку на очередном сайте, и с ним снова связался «консультант», который пояснил, что ранее вложенные им деньги находятся на банковских счетах в Великобритании. Для их возврата на территорию России необходимо для оплаты налога перевести 130 тысяч рублей. Только после того, как заявитель перевел деньги, он понял, что вновь попался на уловки мошенников.

«Сотрудники полиции Югры продолжают фиксировать факты мошенничества в сфере «Газпром инвестиций». С начала 2022 года зафиксировано более 20 фактов мошенничеств данного вида», - подчеркнули в пресс-службе УМВД по ХМАО.