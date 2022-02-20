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Югорчане смогут получать высшее музыкальное образование в столице региона

Глава Югры заявила об открытии филиала Центральной музыкальной школы

Югорчане смогут получать высшее музыкальное образование в столице региона
Фото: pixabay.com

В Ханты-Мансийске могут открыть филиал учреждения, где югорчане смогут получать высшее музыкальное образование. Об этом в ходе прямого эфира, посвященного Году культурного наследия народов России, заявила губернатор округа Наталья Комарова.

«В настоящее время учреждение получает лицензию на ведение образовательной деятельности высшего профессионального образования в сфере культуры и искусства. Первый филиал высшего профессионального образования планируем открыть в Ханты-Мансийске в сентябре 2023 года. Специальности подготовки – «Фортепиано», «Струнно-смычковые инструменты» и «Духовые и ударные инструменты», – добавил директор Центральной музыкальной школы Валерий Пясецкий.


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Сегодня в 13:06, просмотров: 103, комментариев: 0
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