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Власти придумали, как расширить аудиторию Max: ставить электронные подписи можно будет только через него

​Поставить на документы электронную подпись вскоре будет возможно только через мессенджер Max

Власти придумали, как расширить аудиторию Max: ставить электронные подписи можно будет только через него
Фото freepik.com

В ближайшее время в России изменится механизм работы с электронной подписью: подписывать документы с помощью приложений «Госключ» и усиленной электронной подписи можно будет только через национальный мессенджер Max. Это предусмотрено законом о национальном мессенджере.

Согласно новому порядку, юридические лица, ИП и физические лица смогут использовать усиленную квалифицированную (УКЭП) и усиленную неквалифицированную (УНЭП) подписи исключительно в связке с Max, который официально получил статус национального мессенджера. Соответствующее распоряжение в июле подписал премьер-министр Михаил Мишустин. За развитие платформы отвечает дочерняя структура VK — АО «Коммуникационная платформа».

Как пояснили в Минцифры, визирование документов по-прежнему будет происходить в приложении «Госключ», однако теперь документы для подписи будут направляться через мессенджер Max. Это обеспечит «эксклюзивное бесшовное взаимодействие», позволяющее подписывать документы прямо в чате, без необходимости заходить в отдельные сервисы.

Евгений Царев, управляющий RTM Group, отметил: «Если раньше, например, банки или операторы связи направляли документы напрямую в “Госключ”, то теперь, исходя из формулировок закона, они обязаны отправлять их сначала в Max. Пользователь, получив документ в мессенджере, сможет направить его в “Госключ” для подписания».

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев подчеркивал, что включение электронной подписи в повседневный документооборот — одна из ключевых задач Max.
«Например, человек приходит в салон связи, считывает QR-код, загружает в мессенджер договор, там же его подписывает и отправляет обратно оператору», — приводил он пример.


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Сегодня в 16:17, просмотров: 57, комментариев: 0
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