​Российские миллиардеры стали богаче на $24,5 млрд с начала года

С начала 2025 года совокупное состояние богатейших предпринимателей России увеличилось на $24,57 млрд и достигло $316,74 млрд, следует из обновлённого рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), пишут «Ведомости».

На первом месте среди российских миллиардеров находится президент «Норильского никеля» Владимир Потанин. Его капитал оценивается в $31,7 млрд, что на $3,83 млрд больше, чем в начале года. Вторую строчку рейтинга занимает совладелец нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов, состояние которого выросло до $26,7 млрд. С января 2025 года его капитал увеличился на $1,39 млрд. Замыкает тройку лидеров председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием $24,7 млрд, прибавившим $1,48 млрд.

Значительный рост капитала зафиксирован также у:

Алишера Усманова (основатель холдинга USM, в который входят «Металлоинвест», Удоканская медь и «Мегафон»). Его активы выросли на $3,17 млрд, достигнув отметки в $16,4 млрд;

Андрея Мельниченко, сооснователя компаний «Еврохим» и СУЭК. Его состояние составляет $21,8 млрд, что на $1,62 млрд больше, чем в начале года.

А вот самый известный миллиардер Сургута и Югры — гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов — в список топ-500 богатейших людей мира по версии Bloomberg не попал. Согласно последнему списку Forbes 2025 года, состояние Богданова оценивается примерно в $1,4 млрд, это 2 356 место в мировом рейтинге.