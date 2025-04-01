Почти каждый второй россиянин отказался от спиртного – исследование Росстата

С 2018 по 2024 год число россиян, употребляющих алкоголь, сократилось с 60,5% до 54,4%. Об этом говорят данные исследования об условиях жизни, проведенного Росстатом, передает РБК.

Опрос проводился в мае-июне 2024 года и охватил 60 тысяч домохозяйств во всех регионах страны. Согласно итогам, 45% граждан заявили, что полностью отказались от спиртного – в 2018 году таких было 39,2%.

Среди тех, кто продолжает пить алкоголь, 43,3% делают это раз в несколько месяцев, 34,9% – один-два раза в месяц. Раз в неделю выпивают 16,3% опрошенных, несколько раз в неделю – 4,9%, а почти ежедневно – 0,6%.

Крепкий алкоголь (водка, коньяк и т.п.) не употребляют 33% опрошенных. Раз в несколько месяцев или по праздникам его пьют 40,1%, один-два раза в месяц – 19,5%. Почти 6% пьют крепкие напитки еженедельно или чаще, а ежедневно – 0,2% россиян.

От вина полностью отказались 38,3% респондентов. Почти 45% пьют его раз в пару месяцев, 14% – несколько раз в месяц. Лишь 0,1% признались, что пьют вино каждый день.

Пиво не употребляют 43,1% участников опроса. Раз в неделю пьют его 13,3% россиян, а ежедневно – 0,4%.

По данным Росстата, алкоголь употребляют 64,1% мужчин и 46,4% женщин. При этом 53,1% женщин ведут трезвый образ жизни, тогда как среди мужчин таких – 35,1%.