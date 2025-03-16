Делегация Тюменской области принимает участие в стажировке «НААИР. Туризм», организованной Национальной Ассоциацией агентств инвестиций и развития (НААИР), проходящей в Мурманской области.

Мероприятие собрало руководителей и представителей региональных агентств инвестиций и развития из 23 субъектов Российской Федерации для обмена опытом в сфере развития туризма.

В рамках экспертной площадки, посвященной теме «Гастрономический туризм в России», заместитель генерального директора, руководитель Центра «Мой бизнес» Инвестиционного агентства Тюменской области Ильяна Багишева представила опыт региона по поддержке бизнеса в сфере гастрономического туризма.

На заседании спикеры из девяти регионов поделились тенденциями развития гастрономического туризма, а также инструментами продвижения туристического потенциала территорий.

Организаторами мероприятия выступили Корпорация развития Мурманской области, Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития (НААИР) и СПБ ГБУ «Управление инвестиций». Участие в стажировке позволит Тюменской области перенять лучшие практики и укрепить позиции в развитии гастрономического туризма, отметили в региональном Инвестиционном агентстве.

Эксперты отмечают лидирующее положение Тюменской области в гастротуризме. Одним из ключевых проектов 2024 года стало сотрудничество с московскими ресторанами, где лучшие шеф-повара региона проходили стажировку, чтобы перенять опыт и развивать локальную идентичность.