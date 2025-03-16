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​Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру Александра Моора на должность секретаря реготделения «ЕР»

Александр Моор может занять пост секретаря Тюменского реготделения «Единой России»

​Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру Александра Моора на должность секретаря реготделения «ЕР»
er.ru

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру губернатора Тюменской области Александра Моора на должность секретаря Тюменского регионального отделения партии.

Об этом Александр Моор сообщил в своих социальных сетях, отметив, что в ходе встречи с Дмитрием Медведевым были обозначены приоритеты в работе реготделения: поддержка участников СВО и новых регионов страны, работа с первичными организациями и муниципальными депутатами.

– «Единая Россия» пользуется большой поддержкой у жителей. Об этом говорят результаты выборных кампаний. Из 3026 депутатов 2821 представляют нашу партию, это более 93%. В Тюменской области реализуется 22 федеральных и девять региональных партийных проектов. «Единая Россия» — это высокомотивированные люди во всех муниципалитетах, – подчеркнул глава региона.

В Тюменской области насчитывается 31 000 членов «Единой России» и более 12 000 сторонников партии. Сформировано 26 местных и 1095 первичных отделений.

Дмитрий Медведев подчеркнул важность работы с первичными партийными организациями:

– «Единая Россия» сильна первичными партийными организациями. Там самые проверенные люди и люди, которые непосредственно своим трудом укрепляют авторитет партии. Партия никогда себя не отделяла от людей. Безусловно, необходимо, чтобы и в ходе вашей работы вы регулярно, если вам будет оказано доверие конференции (реготделения – прим.), как партийный руководитель обсуждали все вопросы и с рядовыми членами партии, и с жителями области.

Александр Моор поблагодарил за оказанное доверие, выразив уверенность, что вместе удастся сделать еще больше для развития Тюменской области и страны.

Решение по избранию губернатора Тюменской области секретарём реготделения «Единой России» примет конференция реготдления партии.


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Сегодня в 12:20, просмотров: 136, комментариев: 0
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