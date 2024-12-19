Путин потребовал прекратить манипуляции авиакомпаний с тарифами

Скрин из прямой линии "Итоги года с Владимиром Путиным"

Многодетная мать из Сургута во время обсуждения итогов года обратилась к президенту России с жалобой на высокую стоимость авиабилетов. Местная жительница отметила, что с текущими ценами на перелеты отпуск всей семьей становится практически недоступным.

«Как нам, многодетным и не только, ездить в отпуск отдыхать? Мы анализировали билеты − это 150 тысяч рублей на самолет только в одну сторону», − высказалась она.

Сегодня для многодетных семей предусмотрена льгота в размере 50% от стандартного тарифа на авиабилеты. Однако, как отметил глава государства, авиакомпании нередко вводят свои «микрольготы», из-за чего тариф перестает быть стандартным, а использование скидки становится затруднительным.

Владимир Путин признал существование проблемы и потребовал от авиакомпаний прекратить практику манипуляций с тарифами.

«Прошу правительство отрегулировать эту проблему не позднее 14 января следующего года», − заявил президент.

Ранее Путин ответил на вопрос сургутянки о пособиях для семей с детьми.