В Госдуме предлагают запретить вейпы и табак для молодежи

В Госдуме депутаты фракции «Новые люди» во главе с Алексеем Нечаевым предложили запретить продажу табачной и никотинсодержащей продукции, а также кальянов и устройств для курения гражданам, рожденным после 31 декабря 2009 года, сообщает ТАСС.

Законопроект, направленный на отзыв в правительство РФ, предлагает внесение изменений в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

«Принятие законопроекта позволит реализовать цели концепции государственной политики противодействия потреблению табака и постепенно выведет из гражданского оборота табачную и иную никотинсодержащую продукцию, сократит до минимального число курящих среди молодого поколения, что позволит в перспективе почти полностью искоренить заболеваемость и смертность от болезней, связанных с потреблением табака», – говорится в пояснительной записке документа, который есть в распоряжении ТАСС.

По данным авторов инициативы, расходы на лечение заболеваний, связанных с курением, ежегодно превышают один трлн рублей, а экономические потери оцениваются в пять трлн рублей.