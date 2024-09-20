ВТБ изменил условия семейной ипотеки

ВТБ повысил минимальный первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50,1%, сообщает «Российская газета».

«Первоначальный взнос от 20,1% доступен только для текущих зарплатных клиентов при использовании комбинированной ипотеки и подтверждении дохода и занятости», – сообщают в источнике.

В банке отметили, что повышение позволит продолжить выдачу ипотечных кредитов по программе с низкой долговой нагрузкой. Тем, кто успел подать заявку до 20 сентября, будет предоставлена возможность оформить ипотеку по старым условиям до 27 сентября включительно, передает Интерфакс.

Ранее в siapress.ru писали, что Центробанк России повысил ключевую ставку до 19%.