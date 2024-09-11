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​В Совете Федерации предложили запретить квадроберов

Субкультуру квадроберов могут запретить в России

​В Совете Федерации предложили запретить квадроберов
Фото: РИА Новости

В России предложили запретить субкультуру квадроберов. С такой инициативой выступила сенатор Наталия Косихина. По ее словам, эта деятельность травмирует психику, и может даже привести к очень тяжелым последствиям, сообщают РИА Новости.

«Убеждена, что любая субкультура должна оставаться в рамках разумного и быть безопасной для себя и окружающих. Это становится опасным лишь тогда, когда выходит за рамки норм общества. Поэтому в данном случае считаю, что нам необходимо сделать так, чтобы ребята больше увлекались спортом и образовательными занятиями, которые бы не вредили психике и здоровью окружающих. В то же время те формы субкультуры, в данном случае квадроберов, которые не только травмируют психику, но и могут привести к очень трагическим последствиям, необходимо запрещать», ‒ сказала Косихина.

Сенатор отметила, что это движение возникло в России после следования молодежи популярным негативным трендам. Чаще всего представители этой субкультуры ‒ подростки, которые не только ходят на четвереньках и лают, будто собаки, в общественных местах, но иногда и бросаются на людей, кусают их.

По мнению Наталии Косихиной, во все времена часть молодежи увлекалась разной деятельностью и состояла в субкультурах, которые нравились не многим. Однако важно, чтобы направление не носило деструктивный и сильно провокационный характер для остальных граждан.


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Сегодня в 12:48, просмотров: 142, комментариев: 1
Комментарии:
romanskyS
Сегодня в 12:58
Небанальная идея - сделать спортивный кружок квадроберов, где юных "собачек" и "кошечек" воспитывают (или дрессируют, что уж) и прививают активный образ жизни. Они ведь, между прочим, сами тренируются, чтобы высоко скакать и быстро передвигаться на четвереньках, тот еще труд. А потом... С возрастом пройдет. Будто бы раньше дети не представляли себя животными, феями, рыцарями и так далее...

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