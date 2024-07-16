Гибель на воде в России растет и среди взрослых, и среди детей

В России с начала лета в водоемах утонули 1 314 человек, 215 из них ‒ дети. Информацию об этом сообщает МЧС России во «ВКонтакте».

«Гибель на воде растет и среди взрослых, и среди детей. Жертвами купания уже стали 1 314 человек, из них 215 детей. В жару водоемы как магнит притягивают отдыхающих. При этом люди забывают о самых элементарных мерах безопасности: купаются в необорудованных местах, устраивают заплывы в нетрезвом состоянии, не следят за детьми ‒ все это приводит к трагедии. Спасти из воды удалось 358 человек, включая 88 детей», ‒ сказал глава МЧС России Александр Куренков.

Также МЧС России напомнили, как уберечь своего ребенка на водоеме: