Александр Моор пожелал тюменцам победе на конкурсе «Семья года»

В Год семьи жители Тюменской области направили на региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года» почти 300 заявок. Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с победителями пяти номинаций. Участники встречи поговорили о семейных традициях, воспитании детей, о том, как вырастить настоящих патриотов.

Счастливая семья – фундамент нашего государства, общества, культуры, почеркнул на встрече глава региона. Отвечая на вопросы собеседников, Александр Моор рассказал о главной традиции своей семьи – всегда думать, как твои поступки оценят родители.

Губернатор поделился впечатлениями от общения с участниками встречи: «Каждая семья – это как отдельный мир, с которым всегда интересно знакомиться.Илья и Эльмира Зубаревы из Ялуторовского района развивают на селе культуру. Практически все в семье играют на музыкальных инструментах и поют. У Егора и Марии Феденко из Армизонского района пятеро ребятишек – трое приемные. Отдушина Дениса и Альбины Пузиковых из Сладковского района – их небольшое подсобное хозяйство. Роман и Виктория Гвоздковы из Тюмени увлекаются спортом. А Иван Ильич и Валентина Эристовна Рубан из Ишимского района – пример по-настоящему крепкого союза: 42 года в браке, трое детей, шесть внуков».

Александр Моор пожелал победителям конкурса успешно представить регион на федеральном уровне. К тому же, у тюменских семей есть шансы на победу и в народном голосовании.