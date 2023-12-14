Владимир Путин опроверг необходимость в новой мобилизации

Необходимости в новой мобилизации в России на сегодня нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос в ходе прямой линии.

«Я понимаю, что это чувствительный вопрос. Прошла частичная мобилизация, призвали 300 тысяч человек [...] Отлично воюют ребята! Просто отлично. 14 героев РФ из числа мобилизованных. Не говорю про другие медали, ордена», - сказал президент.

По его словам, после частичной мобилизации началась «достаточно широкая кампания» по заключению контрактов с Вооруженными силами РФ.

«Планировали к концу года набрать, по-моему, 400 тысяч с небольшим. На вчерашний вечер мне доложили, что набрано 486 тысяч. Полторы тысячи ежедневно по всей стране. Так что вместе с добровольцами будет под полмиллиона человек до конца текущего года. Зачем нам мобилизация? На сегодня такой необходимости нет», - заключил Владимир Путин.